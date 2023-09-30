Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Заря
Черноморец - Заря: обзор матча 30 сентября 2023
Черноморец
30.09.2023, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Заря
87'
Замена
О. Данченко
️️️️
Д. Антюх
87'
Замена
И. Головкин
️️️️
Д. Мишнев
Замена
G. Hadida
️️️️
А. Штогрин
81'
80'
Замена
В. Волошин
️️️️
Д. Нагнойный
80'
Замена
W.
️️️️
И. Горбач
Замена
З. Бадибанга
️️️️
В. Вакула
69'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
С. Айеде
69'
Замена
А. Авагимян
️️️️
Д. Белмонте
69'
67'
Желтая карточка
Джордан
Желтая карточка
Д. Белмонте
35'
29'
Желтая карточка
Р. Вантух
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
55
Джордан
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
23
Guy Hadida
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
24
Иван Головкин
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Варакута
13
Салюк
3
Ермаков
22
Путря
27
Васильев
8
97
Белмонте
45
Брагару
99
Вакула
77
Штогрин
45
Айеде
3-3-2-2
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
75
Снурницын
17
Вантух
15
Мишнев
8
Яцык
39
Герреро
21
Нагнойный
9
Антюх
11
Горбач
55
Джордан
77
Штогрин
23
23
77
Штогрин
97
Белмонте
10
Авагимян
10
Авагимян
97
Белмонте
45
Айеде
10
Бойчук
10
Бойчук
45
Айеде
99
Вакула
39
Бадибанга
39
Бадибанга
99
Вакула
9
Антюх
94
Данченко
94
Данченко
9
Антюх
21
Нагнойный
15
Волошин
15
Волошин
21
Нагнойный
15
Мишнев
24
Головкин
24
Головкин
15
Мишнев
Остались в запасе
Черноморец
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Черноморец - Заря
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Заря
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:06
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:02
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Премьер-лига: шансы «Динамо Киев» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:02
«Черноморец» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
УПЛ: шансы «Черноморца» и «Эпицентра» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:06
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+