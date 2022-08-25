Микель Гонсалес - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|АЕК
|0:2
|Вест Хэм
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|23.02.2023
|90' - 90'
|Днепр-1
|0:0
|АЕК
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|90' - 90'
|АЕК
|1:0
|Днепр-1
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|88' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|89' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|13.10.2022
|82' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Фенербахче (Стамбул)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|08.09.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|25.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Днепр-1 (Днепр)
|18.08.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:2
|АЕК (Ларнака)
|11.08.2022
|89' -90'
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|04.08.2022
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)