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Микель Гонсалес
Статистика
Микель Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
24 сентября 1985 (40)
#3 | Защитник
186 см | 80 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
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Испания. Примера 2016/2017
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Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Ренн
1 : 1
03.11.2022
АЕК
88' - 90'
Лига Европы, 5 тур
АЕК
3 : 3
27.10.2022
Динамо К
89' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Фенербахче
2 : 0
06.10.2022
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Динамо К
0 : 1
15.09.2022
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
АЕК
1 : 2
08.09.2022
Ренн
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
АЕК
3 : 0
25.08.2022
Днепр-1
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Днепр-1
1 : 2
18.08.2022
АЕК
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Партизан
2 : 2
11.08.2022
АЕК
89' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
2 : 1
04.08.2022
Партизан
Был в запасе
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