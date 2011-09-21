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    Тьерри Дубе - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Тьерри
    Фамилия Дубе
    Команда Люцерн
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1988 (34 года)
    Рост 179
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Ювентус (Турин)
    11.12.2011 89' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Кьево (Верона)
    03.12.2011 Был в запасе Интер (Милан) 0:1 Удинезе (Удине)
    06.11.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сиена (Сиена)
    26.10.2011 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:0 Новара (Новара)
    16.10.2011 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Удинезе (Удине)
    02.10.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Болонья (Болонья)
    25.09.2011 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:0 Удинезе (Удине)
    21.09.2011 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Удинезе (Удине)
    18.09.2011 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    11.09.2011 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:2 Удинезе (Удине)
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