Тьерри Дубе - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Дубе
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Имя
|Тьерри
|Фамилия
|Дубе
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|11.12.2011
|89' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Кьево (Верона)
|03.12.2011
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|26.10.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Новара (Новара)
|16.10.2011
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|02.10.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|25.09.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|21.09.2011
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|18.09.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|11.09.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:2
|Удинезе (Удине)