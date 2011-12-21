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Тьерри Дубе
Статистика
Тьерри Дубе - статистика
Завершил карьеру
1 июля 1988 (38), Абиджан
#6 | Полузащитник
179 см | 70 кг
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 0
21.12.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
2 : 1
11.12.2011
Кьево
89' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
0 : 1
03.12.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2 : 1
06.11.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2 : 0
26.10.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
3 : 0
23.10.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
0 : 0
16.10.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
2 : 0
02.10.2011
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 0
25.09.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 1
21.09.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
2 : 0
18.09.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
11.09.2011
Удинезе
Был в запасе
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