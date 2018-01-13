Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джеймс Перч - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Перч
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.03.2018 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    13.03.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.03.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Дерби Каунти (Дерби)
    24.02.2018 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:5 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    20.02.2018 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.02.2018 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.02.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Барнсли (Барнсли)
    27.01.2018 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    13.01.2018 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    19.08.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    82'
    16.08.2017 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    12.08.2017 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.08.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Рединг (Рединг)
    • Читайте нас: 
    11