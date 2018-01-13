Джеймс Перч - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Перч
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Перч
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.03.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.03.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:5
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.02.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.02.2018
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.02.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|19.08.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|82'
|16.08.2017
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.08.2017
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.08.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Рединг (Рединг)