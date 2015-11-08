Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Борунов - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1983 (42)
#12 | Полузащитник
165 см | 66 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Строгино
4 : 1
08.11.2015
Текстильщик
72' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Текстильщик
1 : 1
01.11.2015
ЦРФСО
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Текстильщик
0 : 0
21.10.2015
Спартак К
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Сочи
1 : 0
17.10.2015
Текстильщик
72' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Домодедово
0 : 3
01.10.2015
Текстильщик
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Текстильщик
3 : 0
27.09.2015
Волга
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Знамя Труда
0 : 1
21.09.2015
Текстильщик
1' - 90'
66'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
15.09.2015
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Москва
2 : 0
08.09.2015
Текстильщик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Текстильщик
6 : 0
01.09.2015
Карелия
77' - 90'
90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Псков
1 : 1
23.08.2015
Текстильщик
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Текстильщик
0 : 0
18.08.2015
Строгино
80' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Текстильщик
4 : 1
04.08.2015
Коломна
80' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Спартак К
1 : 1
28.07.2015
Текстильщик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Текстильщик
1 : 0
20.07.2015
Торпедо Вл
83' - 90'
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
4
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
17
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+