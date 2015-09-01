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    Александр Борунов - статистика

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Борунов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1983 (39 лет)
    Рост 165
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 11 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 72' -90' Строгино (Москва) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    01.11.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    21.10.2015 85' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Спартак К (Кострома)
    17.10.2015 72' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    01.10.2015 89' -90' Домодедово (Москва) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    27.09.2015 90' -90' Текстильщик (Иваново) 3:0 Волга (Тверь)
    21.09.2015 1' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    66'
    15.09.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    08.09.2015 Был в запасе Москва (Москва) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    01.09.2015 77' -90' Текстильщик (Иваново) 6:0 Карелия (Петрозаводск)
    90'
    23.08.2015 79' -90' Псков-747 (Псков) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    18.08.2015 80' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Строгино (Москва)
    04.08.2015 80' -90' Текстильщик (Иваново) 4:1 Коломна (Коломна)
    28.07.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    20.07.2015 83' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
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