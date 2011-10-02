|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2012
|90' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|04.12.2011
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|3:2
|Днепр (Днепр)
|26.11.2011
|79' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.11.2011
|1' -82'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|Арсенал (Киев)
|05.11.2011
|46' -90'
|Карпаты (Львов)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|31.10.2011
|89' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.10.2011
|88' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|14.10.2011
|90' -90'
|Александрия (Александрия)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.10.2011
|61' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|26.09.2011
|85' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)