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    Александр Туршаков - статистика

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Андреевич
    Фамилия Туршаков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 1990 (32 года)
    Рост 194
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо Вл 16 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    90'
    27.10.2015 30' -90' Сочи (Сочи) 2:3 Торпедо Вл (Владимир)
    22.10.2015 70' -90' Химки (Химки) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    17.10.2015 1' -87' Торпедо Вл (Владимир) 2:2 Домодедово (Москва)
    11.10.2015 1' -90' Волга (Тверь) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    05.10.2015 1' -76' Торпедо Вл (Владимир) 3:2 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    01.10.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:2 Торпедо Вл (Владимир)
    27.09.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Москва (Москва)
    21.09.2015 1' -90' Карелия (Петрозаводск) 3:0 Торпедо Вл (Владимир)
    15.09.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Псков-747 (Псков)
    9'
    08.09.2015 1' -90' Строгино (Москва) 0:0 Торпедо Вл (Владимир)
    25.08.2015 1' -20' Коломна (Коломна) 1:3 Торпедо Вл (Владимир)
    4' 20'
    18.08.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Спартак К (Кострома)
    04.08.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 2:0 Сочи (Сочи)
    28.07.2015 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Химки (Химки)
    20.07.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
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