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Михаил Бирюков
Статистика
Михаил Бирюков - статистика
Завершил карьеру
15 марта 1987 (39)
#17 | Нападающий
181 см | 74 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
9
5
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
2 : 2
01.09.2018
Зенит-2
1' - 62'
17'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
1 : 2
26.08.2018
Факел
1' - 77'
19'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Факел
2 : 0
18.08.2018
Химки
1' - 80'
53'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
12.08.2018
Cибирь
1' - 60'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
2 : 1
08.08.2018
Факел
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
3 : 0
04.08.2018
Шинник
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Авангард
1 : 0
29.07.2018
Факел
1' - 46'
40'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 2
22.07.2018
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Томь
2 : 0
17.07.2018
Факел
68' - 90'
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