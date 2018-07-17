Михаил Бирюков - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Бирюков
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Бирюков
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|5
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -62'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|17'
|26.08.2018
|1' -77'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Факел (Воронеж)
|19'
|18.08.2018
|1' -80'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Химки (Химки)
|53'
|12.08.2018
|1' -60'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|08.08.2018
|59' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|04.08.2018
|87' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|29.07.2018
|1' -46'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|40'
|22.07.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Сочи (Сочи)
|17.07.2018
|68' -90'
|Томь (Томск)
|2:0
|Факел (Воронеж)