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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Факел
Томь - Факел: обзор матча 17 июля 2018
Томь
17.07.2018, вторник, 15:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
2 : 0
Завершен
Факел
13'
И. Кухарчук
88'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Факел
Желтая карточка
А. Шумских
90'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
И. Кухарчук
89'
ГОЛ! 2:0!
И. Кухарчук
88'
87'
Замена
С. Орлов
️️️️
С. Цвейба
Замена
С. Фомин
️️️️
Н. Калинский
76'
68'
Замена
М. Бирюков
️️️️
Д. Дорожкин
64'
Замена
А. Арустамян
️️️️
А. Мануковский
Замена
И. Тлупов
️️️️
И. Кузьмичев
56'
54'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Митасов
Замена
Д. Тихий
️️️️
Д. Сасин
52'
Желтая карточка
Н. Калинский
48'
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
26
Иван Беликов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Семен Фомин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Мелихов
23
Зуйков
5
Шумских
24
Клещенко
22
Тен
18
Шалаев
53
Казаев
78
Калинский
77
Сасин
44
Кухарчук
11
Кузьмичев
3-5-2
24
Терновский
27
Молодцов
47
Божин
4
Бабенков
77
Афанасьев
14
Цвейба
8
Мануковский
9
Митасов
26
Беликов
10
Лебеденко
13
Дорожкин
44
Кухарчук
29
Кудряшов
29
Кудряшов
44
Кухарчук
77
Сасин
15
Тихий
15
Тихий
77
Сасин
78
Калинский
4
Фомин
4
Фомин
78
Калинский
11
Кузьмичев
11
Тлупов
11
Тлупов
11
Кузьмичев
8
Мануковский
70
Арустамян
70
Арустамян
8
Мануковский
9
Митасов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Митасов
14
Цвейба
5
Орлов
5
Орлов
14
Цвейба
13
Дорожкин
17
Бирюков
17
Бирюков
13
Дорожкин
Остались в запасе
Томь
Факел
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Сергей Волгин
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
Остались в запасе
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Сергей Волгин
Статистика матча Томь - Факел
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Труд
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