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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Химки
Факел - Химки: обзор матча 18 августа 2018
Факел
18.08.2018, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 0
Завершен
Химки
53'
М. Бирюков
62'
М. Кузьмин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Химки
Замена
А. Митасов
️️️️
А. Ломакин
89'
Желтая карточка
А. Дутов
88'
87'
Желтая карточка
Д. Мильдзихов
Замена
А. Дутов
️️️️
М. Бирюков
80'
69'
Замена
Д. Талалай
️️️️
Р. Нетфуллин
67'
Замена
И. Белоус
️️️️
М. Петрусев
66'
Желтая карточка
А. Димидко
Замена
О. Бабенков
️️️️
А. Макарчук
65'
ГОЛ! 2:0!
М. Кузьмин
62'
56'
Замена
Р. Болов
️️️️
К. Алиев
56'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Портнягин
ГОЛ! 1:0!
М. Бирюков
53'
Замена
С. Орлов
️️️️
М. Шогенов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Химки
78
Денис Кавлинов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
66
Александр Дутов
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Кортнев
13
Кагермазов
47
Божин
55
Осипенко
17
Макарчук
27
Молодцов
90
Ломакин
8
Мануковский
8
Шогенов
6
Кузьмин
17
Бирюков
3-3-2-2
78
Кавлинов
52
Мильдзихов
15
Данилкин
96
Смирнов
52
Нетфуллин
9
Яковлев
2
Димидко
77
Корян
8
Петрусев
10
Алиев
97
Портнягин
8
Шогенов
5
Орлов
5
Орлов
8
Шогенов
17
Макарчук
4
Бабенков
4
Бабенков
17
Макарчук
17
Бирюков
66
Дутов
66
Дутов
17
Бирюков
90
Ломакин
9
Митасов
9
Митасов
90
Ломакин
52
Нетфуллин
8
Талалай
8
Талалай
52
Нетфуллин
97
Портнягин
77
Мостовой
77
Мостовой
97
Портнягин
8
Петрусев
24
Белоус
24
Белоус
8
Петрусев
10
Алиев
88
Болов
88
Болов
10
Алиев
Остались в запасе
Факел
Химки
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Сергей Волгин
18
Вячеслав Исупов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Волгин
Статистика матча Факел - Химки
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Центральный
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