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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Шинник
Факел - Шинник: обзор матча 04 августа 2018
Факел
04.08.2018, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
45+2'
С. Божин
71'
И. Лебеденко
76'
И. Лебеденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Шинник
Замена
М. Бирюков
️️️️
С. Орлов
87'
Замена
А. Ломакин
️️️️
М. Афанасьев
82'
Замена
А. Митасов
️️️️
А. Макарчук
79'
Замена
С. Цвейба
️️️️
А. Мануковский
77'
ГОЛ! 3:0!
И. Лебеденко
76'
ГОЛ! 2:0!
И. Лебеденко
71'
62'
Замена
Э. Булия
️️️️
И. Мельников
57'
Замена
В. Алейников
️️️️
С. Нарылков
46'
Замена
М. Шайморданов
️️️️
Д. Самойлов
46'
Замена
П. Деобальд
️️️️
И. Гелоян
ГОЛ! 1:0!
С. Божин
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Мануковский
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
5
Сергей Орлов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
26
Иван Беликов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Кортнев
17
Макарчук
13
Кагермазов
47
Божин
4
Бабенков
27
Молодцов
8
Мануковский
77
Афанасьев
6
Кузьмин
10
Лебеденко
5
Орлов
4-1-2-1-2
16
Яшин
14
Первушин
22
Кожемякин
76
Стешин
22
Магадиев
22
Нарылков
15
Самойлов
32
Мельников
10
Гелоян
22
Самодин
81
Низамутдинов
8
Мануковский
14
Цвейба
14
Цвейба
8
Мануковский
77
Афанасьев
90
Ломакин
90
Ломакин
77
Афанасьев
17
Макарчук
9
Митасов
9
Митасов
17
Макарчук
5
Орлов
17
Бирюков
17
Бирюков
5
Орлов
15
Самойлов
11
Шайморданов
11
Шайморданов
15
Самойлов
22
Нарылков
38
Алейников
38
Алейников
22
Нарылков
10
Гелоян
57
Деобальд
57
Деобальд
10
Гелоян
32
Мельников
91
Булия
91
Булия
32
Мельников
Остались в запасе
Факел
Шинник
26
Иван Беликов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
26
Иван Беликов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
18
Владислав Камилов
ЦП
Главный тренер
Сергей Волгин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Факел - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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