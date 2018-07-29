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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Факел
Авангард - Факел: обзор матча 29 июля 2018
Авангард
29.07.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Факел
22'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Факел
Желтая карточка
М. Земсков
90'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
Д. Коробов
83'
Замена
Д. Синяев
️️️️
Д. Никитин
80'
75'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Митасов
Замена
В. Руденко
️️️️
А. Касьян
73'
Желтая карточка
В. Стеклов
70'
Замена
А. Войнов
️️️️
И. Альшин
67'
46'
Замена
А. Ломакин
️️️️
М. Афанасьев
46'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
И. Беликов
46'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
М. Бирюков
40'
Желтая карточка
М. Бирюков
ГОЛ! 1:0!
Р. Акбашев
22'
Желтая карточка
А. Дашаев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
26
Иван Беликов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
5
Сергей Орлов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Авангард
1
Антон Антипов
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
17
Денис Синяев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-2-2
13
Чагров
71
Багаев
24
Гоцук
4
Дашаев
5
Никитин
99
Акбашев
20
Стеклов
7
Коробов
10
Альшин
19
Касьян
8
Земсков
3-4-3
24
Терновский
27
Молодцов
47
Божин
4
Бабенков
77
Афанасьев
8
Мануковский
9
Митасов
26
Беликов
10
Лебеденко
17
Бирюков
5
Орлов
7
Коробов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
7
Коробов
19
Касьян
19
Руденко
19
Руденко
19
Касьян
10
Альшин
22
Войнов
22
Войнов
10
Альшин
5
Никитин
17
Синяев
17
Синяев
5
Никитин
17
Бирюков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
17
Бирюков
26
Беликов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
26
Беликов
77
Афанасьев
90
Ломакин
90
Ломакин
77
Афанасьев
9
Митасов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
9
Митасов
Остались в запасе
Авангард
Факел
20
Константин Ковалев
ПЗ
1
Антон Антипов
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
17
Артем Макарчук
ЛЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Сергей Волгин
Остались в запасе
20
Константин Ковалев
ПЗ
1
Антон Антипов
ВР
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
Остались в запасе
17
Артем Макарчук
ЛЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
14
Сандро Цвейба
ЦП
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Сергей Волгин
Статистика матча Авангард - Факел
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
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