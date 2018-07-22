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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Сочи
Факел - Сочи: обзор матча 22 июля 2018
Факел
22.07.2018, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
42'
С. Цвейба
3'
М. Барсов
75'
А. Саная
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Сочи
88'
Замена
Н. Калугин
️️️️
Н. Бурмистров
87'
Желтая карточка
Н. Саламатов
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
И. Лебеденко
86'
83'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
Е. Песегов
80'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
80'
Желтая карточка
А. Померко
Желтая карточка
И. Лебеденко
80'
Замена
С. Орлов
️️️️
С. Цвейба
77'
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Афанасьев
76'
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Саная
69'
Желтая карточка
А. Саная
67'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
М. Барсов
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Ломакин
65'
63'
Замена
И. Горбунов
️️️️
И. Соловьев
ГОЛ! 1:1!
С. Цвейба
42'
Желтая карточка
И. Беликов
25'
18'
Желтая карточка
И. Соловьев
Желтая карточка
А. Ломакин
11'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Барсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
26
Иван Беликов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
70
Артур Арустамян
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Сочи
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
10
Никита Саламатов
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
37
Роман Косянчук
АП
3-5-2
24
Терновский
4
Бабенков
47
Божин
27
Молодцов
26
Беликов
14
Цвейба
90
Ломакин
8
Мануковский
77
Афанасьев
10
Лебеденко
17
Бирюков
3-2-2-1-2
12
Заболотный
45
Миладинович
53
Юрганов
13
Почивалин
20
Померко
27
Заика
7
Песегов
9
Соловьев
18
Бурмистров
14
Барсов
32
Саная
14
Цвейба
5
Орлов
5
Орлов
14
Цвейба
90
Ломакин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
90
Ломакин
77
Афанасьев
9
Митасов
9
Митасов
77
Афанасьев
10
Лебеденко
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Лебеденко
9
Соловьев
17
Горбунов
17
Горбунов
9
Соловьев
14
Барсов
10
Саламатов
10
Саламатов
14
Барсов
18
Бурмистров
44
Калугин
44
Калугин
18
Бурмистров
7
Песегов
94
Лагатор
94
Лагатор
7
Песегов
Остались в запасе
Факел
Сочи
70
Артур Арустамян
ЦП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Сергей Волгин
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
70
Артур Арустамян
ЦП
17
Артем Макарчук
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
37
Роман Косянчук
АП
Главный тренер
Сергей Волгин
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Факел - Сочи
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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