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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Зенит-2
Факел - Зенит-2: обзор матча 01 сентября 2018
Факел
01.09.2018, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 2
Завершен
Зенит-2
17'
М. Бирюков
52'
И. Лебеденко
42'
К. Макеев
47'
И. Скроботов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Зенит-2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Богаев
90'
+1
Желтая карточка
Н. Каккоев
Желтая карточка
А. Мануковский
90'
Желтая карточка
М. Осипенко
81'
Замена
М. Афанасьев
️️️️
А. Ломакин
81'
79'
Замена
С. Байрамов
️️️️
А. Синяк
Замена
А. Макарчук
️️️️
М. Кузьмин
76'
Замена
А. Митасов
️️️️
С. Орлов
73'
71'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
К. Капленко
Замена
С. Орлов
️️️️
М. Бирюков
62'
60'
Замена
Р. Казаков
️️️️
Д. Терентьев
60'
Замена
Д. Богаев
️️️️
С. Иванов
53'
Желтая карточка
Н. Прудников
ГОЛ! 2:2!
И. Лебеденко
52'
47'
ГОЛ! 1:2!
И. Скроботов
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Макеев
ГОЛ! 1:0!
М. Бирюков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Александр Горшков
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
66
Александр Дутов
ОП
26
Иван Беликов
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Зенит-2
50
Никита Гойло
ВР
66
Самир Байрамов
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Руслан Казаков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
4-3-1-2
30
Кортнев
13
Кагермазов
47
Божин
55
Осипенко
27
Молодцов
90
Ломакин
8
Мануковский
14
Цвейба
6
Кузьмин
10
Лебеденко
17
Бирюков
4-4-1-1
31
Кизеев
43
Терентьев
3
Бугриев
33
Скроботов
51
Синяк
61
Кириллов
55
Капленко
38
Мусаев
47
Иванов
10
Макеев
11
Прудников
6
Кузьмин
17
Макарчук
17
Макарчук
6
Кузьмин
17
Бирюков
5
Орлов
5
Орлов
17
Бирюков
Орлов
9
Митасов
9
Митасов
Орлов
90
Ломакин
77
Афанасьев
77
Афанасьев
90
Ломакин
51
Синяк
66
Байрамов
66
Байрамов
51
Синяк
55
Капленко
22
Каккоев
22
Каккоев
55
Капленко
43
Терентьев
6
Казаков
6
Казаков
43
Терентьев
47
Иванов
88
Богаев
88
Богаев
47
Иванов
Остались в запасе
Факел
Зенит-2
26
Иван Беликов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
66
Александр Дутов
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Сергей Волгин
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
95
Илья Воробьев
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Александр Горшков
Остались в запасе
26
Иван Беликов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
66
Александр Дутов
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
Остались в запасе
96
Томас Рукас
ЦЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
95
Илья Воробьев
ПВ
50
Никита Гойло
ВР
Главный тренер
Сергей Волгин
Главный тренер
Александр Горшков
Статистика матча Факел - Зенит-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный
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