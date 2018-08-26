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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Факел
Ротор - Факел: обзор матча 26 августа 2018
Ротор
26.08.2018, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Факел
3'
А. Мязин
19'
М. Бирюков
90+6'
О. Бабенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Факел
Желтая карточка
И. Абдулавов
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
О. Бабенков
90'
+1
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Кузьмин
87'
Замена
А. Макарчук
️️️️
А. Ломакин
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Коротаев
79'
77'
Замена
М. Афанасьев
️️️️
М. Бирюков
74'
Замена
О. Бабенков
️️️️
С. Кагермазов
Желтая карточка
К. Маляров
72'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
О. Николаев
70'
Замена
К. Муллин
️️️️
Р. Бугаев
60'
53'
Желтая карточка
С. Цвейба
Желтая карточка
Д. Якуба
38'
38'
Желтая карточка
И. Лебеденко
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Бирюков
ГОЛ! 1:0!
А. Мязин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
1
Александр Фильцов
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Волгин
Ротор
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
66
Александр Дутов
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
5
Сергей Орлов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фильцов
8
Бугаев
23
Васильев
28
Байрыев
7
Маляров
8
Якуба
84
Воробьев
11
Николаев
18
Попов
24
Коротаев
87
Мязин
4-3-1-2
30
Кортнев
27
Молодцов
55
Осипенко
47
Божин
13
Кагермазов
90
Ломакин
8
Мануковский
14
Цвейба
6
Кузьмин
17
Бирюков
10
Лебеденко
24
Коротаев
52
Лобкарев
52
Лобкарев
24
Коротаев
11
Николаев
99
Абдулавов
99
Абдулавов
11
Николаев
8
Бугаев
9
Муллин
9
Муллин
8
Бугаев
90
Ломакин
17
Макарчук
17
Макарчук
90
Ломакин
13
Кагермазов
4
Бабенков
4
Бабенков
13
Кагермазов
6
Кузьмин
9
Митасов
9
Митасов
6
Кузьмин
17
Бирюков
77
Афанасьев
77
Афанасьев
17
Бирюков
Остались в запасе
Ротор
Факел
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
5
Сергей Орлов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
66
Александр Дутов
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Сергей Волгин
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
10
Евгений Чабанов
ЛВ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
73
Альберт Шарипов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
5
Сергей Орлов
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
66
Александр Дутов
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Сергей Волгин
Статистика матча Ротор - Факел
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Волгоград Арена
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