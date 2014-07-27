|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|24.05.2015
|63' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|19.10.2014
|1' -20'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Енисей (Красноярск)
|11.10.2014
|69' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|20.09.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:3
|Волга (Нижний Новгород)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|10.08.2014
|76' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|03.08.2014
|1' -40'
|Луч (Владивосток)
|4:1
|Тосно (Тосно)
|27.07.2014
|74' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|19.07.2014
|79' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Сокол (Саратов)