Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артем Смирнов - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Смирнов
    Команда Лада-Тольятти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1991 (31 год)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лада-Тольятти 16 0 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -90' Челябинск (Челябинск) 7:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    26.10.2015 43' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    14.10.2015 1' -84' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Пари НН (Нижний Новгород)
    71' 84'
    08.10.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    03.10.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Нефтехимик (Нижнекамск)
    27.09.2015 1' -90' Динамо (Киров) 2:3 Лада-Тольятти (Тольятти)
    19.09.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 6:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    15.09.2015 46' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Носта (Новотроицк)
    03.09.2015 1' -50' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:4 Волга (Ульяновск)
    23' 50'
    28.08.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    21.08.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 4:1 Химик (Дзержинск)
    16.08.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 4:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    10.08.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 2:1 Динамо (Киров)
    13'
    03.08.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    28.07.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 1:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    20.07.2015 1' -90' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:1 Челябинск (Челябинск)
    • Читайте нас: 
    11