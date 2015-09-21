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    Андрей Чванов - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Чванов
    Команда Карелия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак К 7 0 0 0 0
    Карелия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2016 1' -90' Домодедово (Москва) 2:2 Карелия (Петрозаводск)
    08.11.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    01.11.2015 1' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Спартак К (Кострома)
    21.10.2015 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:0 Спартак К (Кострома)
    17.10.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 0:1 Волга (Тверь)
    11.10.2015 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 3:2 Спартак К (Кострома)
    05.10.2015 1' -90' Спартак К (Кострома) 1:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    01.10.2015 57' -90' Москва (Москва) 3:1 Спартак К (Кострома)
    27.09.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 3:0 Карелия (Петрозаводск)
    21.09.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 3:1 Спартак К (Кострома)
    15.09.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 2:1 Строгино (Москва)
    08.09.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:2 Спартак К (Кострома)
    01.09.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 3:0 Коломна (Коломна)
    18.08.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Спартак К (Кострома)
    12.08.2015 90' -90' Спартак К (Кострома) 2:1 Сочи (Сочи)
    04.08.2015 46' -90' Химки (Химки) 3:0 Спартак К (Кострома)
    28.07.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    20.07.2015 Был в запасе Домодедово (Москва) 0:2 Спартак К (Кострома)
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