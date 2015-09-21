Андрей Чванов - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Чванов
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Чванов
|Команда
|Карелия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак К
|7
|0
|0
|0
|0
|Карелия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|01.11.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|21.10.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
|Спартак К (Кострома)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Волга (Тверь)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|1:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|01.10.2015
|57' -90'
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Строгино (Москва)
|08.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Спартак К (Кострома)
|12.08.2015
|90' -90'
|Спартак К (Кострома)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|04.08.2015
|46' -90'
|Химки (Химки)
|3:0
|Спартак К (Кострома)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:2
|Спартак К (Кострома)