Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Прудников - статистика

Завершил карьеру
9 сентября 1984 (42)
#9 | Нападающий
188 см | 85 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЦРФСО
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 20 тур
Сочи
3 : 0
10.04.2016
ЦРФСО
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
ЦРФСО
0 : 0
06.11.2015
Химки
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Текстильщик
1 : 1
01.11.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
2 : 0
26.10.2015
Домодедово
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Волга
1 : 1
21.10.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
ЦРФСО
0 : 0
17.10.2015
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
81'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Москва
2 : 0
12.10.2015
ЦРФСО
58' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
ЦРФСО
2 : 0
05.10.2015
Карелия
1' - 66'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Псков
0 : 1
01.10.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
ЦРФСО
0 : 0
28.09.2015
Строгино
77' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
ЦРФСО
0 : 2
08.09.2015
Спартак К
66' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Торпедо Вл
2 : 1
01.09.2015
ЦРФСО
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
ЦРФСО
1 : 1
25.08.2015
Сочи
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Химки
2 : 2
18.08.2015
ЦРФСО
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
ЦРФСО
2 : 2
12.08.2015
Текстильщик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Домодедово
2 : 2
04.08.2015
ЦРФСО
77' - 90'
80'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
ЦРФСО
1 : 2
28.07.2015
Волга
1' - 90'
88'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Знамя Труда
1 : 0
20.07.2015
ЦРФСО
1' - 90'
Главные новости
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
1
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
2
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
9
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
8
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
7
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
В Турции разъярены решением тренера «Галатасарая» по Батракову
11:43
2
Дзюба откровенно ответил на вопрос о своем будущем
10:59
5
Названо главное разочарование старта сезона РПЛ
10:41
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+