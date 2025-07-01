Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / 30.06.26
Свободный агент
01.07.23 / 01.07.25
Свободный агент
13.07.22 / 01.07.23
Свободный агент
09.07.21 / 13.07.22
Свободный агент
14.09.20 / 09.07.21
Свободный агент
01.07.20 / 14.09.20
Свободный агент
04.02.20 / 01.07.20
71 тыс €
12.08.19 / 04.02.20
Свободный агент
01.07.18 / 12.08.19
Свободный агент
01.07.16 / 01.07.18
Свободный агент
01.07.15 / 01.07.16
Свободный агент
01.07.14 / 30.06.15
Аренда
01.01.13 / 31.12.13
Аренда
01.07.12 / 31.12.12
Аренда