Томе Пачовски - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Томе
|Фамилия
|Пачовски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Томе
|Фамилия
|Пачовски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Битола
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Северная Македония
|9
|-19
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|Был в запасе
|Белоруссия
|0:0
|Северная Македония
|09.10.2015
|1' -90'
|Северная Македония
|0:2
|Украина
|08.09.2015
|1' -90'
|Северная Македония
|0:1
|Испания
|8'
|05.09.2015
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Северная Македония
|14.06.2015
|1' -90'
|Словакия
|2:1
|Северная Македония
|27.03.2015
|1' -90'
|Северная Македония
|1:2
|Белоруссия
|15.11.2014
|1' -90'
|Северная Македония
|0:2
|Словакия
|12.10.2014
|1' -90'
|Украина
|1:0
|Северная Македония
|09.10.2014
|1' -90'
|Северная Македония
|3:2
|Люксембург
|08.09.2014
|1' -90'
|Испания
|5:1
|Северная Македония