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Расписание матчей
Евро-2024
Северная Македония - Словакия
Северная Македония - Словакия: обзор матча 15 ноября 2014
Северная Македония
15.11.2014, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 4 тур
0 : 2
Завершен
Словакия
26'
Ю. Куцка
38'
А. Немец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Словакия
Желтая карточка
Й. Костовски
90'
+1
78'
Замена
М. Дуриш
️️️️
В. Вайсс
Замена
Д. Бабунски
️️️️
М. Демири
74'
73'
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
М. Ивановски
️️️️
К. Велкоски
70'
55'
Замена
Ф. Кисс
️️️️
Ю. Куцка
46'
Замена
Д. Швенто
️️️️
П. Пекарик
Замена
Й. Костовски
️️️️
А. Стойков
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Немец
Пас отдал
М. Стох
26'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Куцка
Пас отдал
В. Вайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
0
Мухамед Демири
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
10
Ацо Стойков
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Мирослав Стох
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Северная Македония
1
Мартин Богатинов
ВР
3
Александар Дамчевски
ЦЗ
8
Давид Бабунски
ЦП
16
Никола Глигоров
ЦП
23
Йован Костовски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Словакия
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
8
Филип Кисс
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
4-2-4
1
Пачовски
8
Алиоски
5
Мойсов
6
Шиков
13
Ристовски
0
Демири
5
Адеми
19
Велкоски
19
Абдурахими
9
Трайковски
10
Стойков
4-5-1
23
Козачик
2
Пекарик
4
Дюрица
3
Шкртел
15
Губочан
10
Стох
17
Гамшик
7
Вайсс
19
Куцка
22
Пековски
11
Немец
10
Стойков
23
Костовски
23
Костовски
10
Стойков
0
Демири
8
Бабунски
8
Бабунски
0
Демири
19
Велкоски
21
Ивановски
21
Ивановски
19
Велкоски
19
Куцка
8
Кисс
8
Кисс
19
Куцка
2
Пекарик
18
Швенто
18
Швенто
2
Пекарик
7
Вайсс
21
Дуриш
21
Дуриш
7
Вайсс
Остались в запасе
Северная Македония
Словакия
1
Мартин Богатинов
ВР
3
Александар Дамчевски
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
Главный тренер
Бошко Джуровски
8
Ондрей Дуда
АП
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
9
Станислав Шестак
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
3
Александар Дамчевски
ЦЗ
16
Никола Глигоров
ЦП
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
1
Ян Муха
ВР
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Любомир Михалик
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
20
Роберт Мак
ЛВ
9
Станислав Шестак
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
Главный тренер
Ян Козак
Статистика матча Северная Македония - Словакия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
- : -
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Тоше Проески
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