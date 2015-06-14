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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Северная Македония
Словакия - Северная Македония: обзор матча 14 июня 2015
Словакия
14.06.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 6 тур
2 : 1
Завершен
Северная Македония
8'
К. Салата
38'
М. Гамшик
69'
А. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Северная Македония
89'
Замена
Б. Абдурахими
️️️️
А. Ибраими
Желтая карточка
В. Вайсс
86'
Замена
Ф. Голошко
️️️️
А. Немец
85'
84'
Вторая желтая
Ф. Хасани
82'
Замена
К. Велкоски
️️️️
М. Муарем
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Гамшик
80'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Ю. Куцка
73'
69'
ГОЛ! 2:1!
А. Адеми
Пас отдал
М. Муарем
56'
Замена
М. Ивановски
️️️️
А. Трайковски
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Р. Мак
38'
Желтая карточка
М. Шкртел
28'
Желтая карточка
Ю. Куцка
26'
23'
Желтая карточка
Ф. Хасани
ГОЛ! 1:0!
К. Салата
Пас отдал
П. Пекарик
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Виктор Пековски
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
4
Владимир Димитровски
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
15
Душко Трайчевски
ОП
0
Александар Тодоровски
ЦП
5
Ариян Адеми
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Благоя Милевски
Словакия
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
13
Филип Голошко
ЦФ
Северная Македония
22
Филип Гачевски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
19
Крсте Велкоски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
4-4-1-1
23
Козачик
15
Губочан
3
Шкртел
16
Салата
2
Пекарик
17
Гамшик
22
Пековски
7
Вайсс
19
Куцка
20
Мак
11
Немец
3-1-2-4
1
Пачовски
4
Димитровски
5
Мойсов
18
Жута
15
Трайчевски
0
Тодоровски
5
Адеми
11
Хасани
10
Ибраими
9
Трайковски
14
Муарем
17
Гамшик
8
Дуда
8
Дуда
17
Гамшик
19
Куцка
13
Грошовски
13
Грошовски
19
Куцка
11
Немец
13
Голошко
13
Голошко
11
Немец
14
Муарем
19
Велкоски
19
Велкоски
14
Муарем
9
Трайковски
21
Ивановски
21
Ивановски
9
Трайковски
10
Ибраими
19
Абдурахими
19
Абдурахими
10
Ибраими
Остались в запасе
Словакия
Северная Македония
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Ян Козак
22
Филип Гачевски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
Главный тренер
Благоя Милевски
Остались в запасе
1
Ян Муха
ВР
12
Ян Новота
ВР
4
Лукаш Тесак
ЛЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
6
Ян Грегуш
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
18
Душан Швенто
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
22
Филип Гачевски
ВР
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
Главный тренер
Ян Козак
Главный тренер
Благоя Милевски
Статистика матча Словакия - Северная Македония
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Кенн Хансен
(Копенгаген)
Стадион:
Под Дубном
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