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Расписание матчей
Евро-2024
Украина - Северная Македония
Украина - Северная Македония: обзор матча 12 октября 2014
Украина
12.10.2014, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 3 тур
1 : 0
Завершен
Северная Македония
45+2'
С. Сидорчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Северная Македония
Замена
Эдмар
️️️️
С. Сидорчук
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Велкоски
Замена
А. Тимощук
️️️️
Р. Ротань
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Будковский
86'
85'
Замена
А. Стойков
️️️️
Н. Глигоров
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Р. Зозуля
76'
Желтая карточка
Р. Ротань
72'
70'
Замена
Й. Костовски
️️️️
М. Ивановски
63'
Желтая карточка
Б. Абдурахими
62'
Замена
К. Велкоски
️️️️
А. Яхович
59'
Желтая карточка
А. Трайковски
Пенальти не реализован!
А. Ярмоленко
47'
ГОЛ! 1:0!
С. Сидорчук
Пас отдал
А. Ярмоленко
45'
+2
Желтая карточка
С. Сидорчук
44'
Желтая карточка
А. Федецкий
41'
38'
Желтая карточка
А. Дамчевски
30'
Желтая карточка
А. Яхович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Руслан Ротань
(К)
ОП
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Северная Македония
1
Томе Пачовски
(К)
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
3
Александар Дамчевски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
9
Александар Трайковски
ЛП
16
Никола Глигоров
ОП
0
Орхан Адеми
ОП
21
Мирко Ивановски
ПП
9
Адис Яхович
ЛФ
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
Украина
23
Рустам Худжамов
ВР
1
Денис Бойко
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
4
Анатолий Тимощук
ОП
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
21
Эдмар
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
15
Филипп Будковский
ЦФ
Северная Македония
22
Андрея Ефремов
ВР
12
Дарко Тофиловски
ВР
8
Горан Силяновски
ЛЗ
4
Ардиан Цуцули
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
23
Йован Костовски
ЦФ
10
Ацо Стойков
ЦФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Пятов
13
Шевчук
5
Кучер
3
Хачериди
17
Федецкий
14
Ротань
6
Степаненко
5
Сидорчук
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
8
Зозуля
4-2-2-2
1
Пачовски
13
Ристовски
6
Шиков
3
Дамчевски
8
Алиоски
16
Глигоров
0
Адеми
21
Ивановски
9
Трайковски
19
Абдурахими
9
Яхович
14
Ротань
4
Тимощук
4
Тимощук
14
Ротань
5
Сидорчук
21
Эдмар
21
Эдмар
5
Сидорчук
8
Зозуля
15
Будковский
15
Будковский
8
Зозуля
21
Ивановски
23
Костовски
23
Костовски
21
Ивановски
16
Глигоров
10
Стойков
10
Стойков
16
Глигоров
9
Яхович
19
Велкоски
19
Велкоски
9
Яхович
Остались в запасе
Украина
Северная Македония
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Рустам Худжамов
ВР
1
Денис Бойко
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
22
Андрея Ефремов
ВР
4
Ардиан Цуцули
ЦЗ
12
Дарко Тофиловски
ВР
8
Горан Силяновски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
Остались в запасе
15
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
23
Рустам Худжамов
ВР
1
Денис Бойко
ВР
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Кирилл Ковальчук
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
11
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
22
Андрея Ефремов
ВР
4
Ардиан Цуцули
ЦЗ
12
Дарко Тофиловски
ВР
8
Горан Силяновски
ЛЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
14
Муарем Муарем
ЛФ
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Бошко Джуровски
Статистика матча Украина - Северная Македония
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Дельферье
(Эно)
Стадион:
Арена-Львов
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