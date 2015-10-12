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Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Северная Македония
Беларусь - Северная Македония: обзор матча 12 октября 2015
Беларусь
12.10.2015, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 10 тур
0 : 0
Завершен
Северная Македония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Северная Македония
86'
Замена
И. Несторовски
️️️️
А. Ибраими
84'
Замена
А. Алими
️️️️
О. Степанович
Желтая карточка
С. Кисляк
75'
73'
Замена
Б. Абдурахими
️️️️
В. Брдаровски
Замена
А. Путило
️️️️
С. Драгун
73'
Желтая карточка
С. Драгун
63'
Замена
С. Кисляк
️️️️
П. Нехайчик
61'
49'
Желтая карточка
Л. Жута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
7
Ренан Брессан
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Северная Македония
22
Давид Нильссон
ВР
2
Владица Брдаровски
ЛЗ
18
Леонард Жута
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
17
Остоя Степанович
ЦП
17
Милован Петрович
ЦП
7
Иван Тричковски
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
1
Томе Пачовски
ВР
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
8
Арменд Алими
ЦП
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
23
Илия Несторовски
ЦФ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
3-5-1-1
22
Горбунов
14
Сиваков
6
Политевич
5
Поляков
23
Нехайчик
22
Стасевич
7
Брессан
2
Драгун
5
Володько
11
Гордейчук
0
Сигневич
3-2-2-3
22
Нильссон
18
Жута
6
Шиков
5
Мойсов
13
Ристовски
2
Брдаровски
17
Степанович
17
Петрович
9
Трайковски
10
Ибраими
7
Тричковски
23
Нехайчик
15
Кисляк
15
Кисляк
23
Нехайчик
2
Драгун
14
Путило
14
Путило
2
Драгун
17
Степанович
8
Алими
8
Алими
17
Степанович
2
Брдаровски
19
Абдурахими
19
Абдурахими
2
Брдаровски
10
Ибраими
23
Несторовски
23
Несторовски
10
Ибраими
Остались в запасе
Беларусь
Северная Македония
1
Юрий Жевнов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
Главный тренер
Александр Хацкевич
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Столе Димитриевски
ВР
1
Томе Пачовски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Главный тренер
Любинко Друлович
Остались в запасе
1
Юрий Жевнов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
Остались в запасе
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Столе Димитриевски
ВР
1
Томе Пачовски
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
18
Мите Чикарски
ПЗ
20
Блаже Илийоски
ЦФ
21
Мирко Ивановски
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Главный тренер
Любинко Друлович
Статистика матча Беларусь - Северная Македония
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Тоше Проески
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