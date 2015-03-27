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Расписание матчей
Евро-2024
Северная Македония - Беларусь
Северная Македония - Беларусь: обзор матча 27 марта 2015
Северная Македония
27.03.2015, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Беларусь
9'
А. Трайковски
44'
Т. Калачев
82'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Беларусь
90'
+3
Замена
П. Нехайчик
️️️️
И. Стасевич
90'
+1
Желтая карточка
И. Стасевич
90'
Желтая карточка
М. Бордачев
87'
Замена
С. Драгун
️️️️
А. Глеб
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Корниленко
Пас отдал
А. Путило
80'
Замена
А. Путило
️️️️
И. Маевский
Замена
Д. Блажевски
️️️️
Б. Абдурахими
75'
Желтая карточка
А. Трайковски
68'
67'
Желтая карточка
С. Кисляк
Замена
А. Тодоровски
️️️️
К. Велкоски
63'
Желтая карточка
Д. Георгиевски
60'
Желтая карточка
Б. Маркоски
53'
44'
ГОЛ! 1:1!
Т. Калачев
Пас отдал
А. Глеб
36'
Желтая карточка
Т. Калачев
Замена
Э. Барди
️️️️
А. Положани
31'
Желтая карточка
В. Шиков
20'
11'
Желтая карточка
А. Мартынович
ГОЛ! 1:0!
А. Трайковски
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
1
Томе Пачовски
ВР
5
Боян Маркоски
ЦЗ
2
Даниэль Георгиевски
ЦЗ
6
Ванче Шиков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
4
Артим Положани
ЛФ
19
Крсте Велкоски
ЦФ
19
Бесарт Абдурахими
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
10
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
22
Игорь Стасевич
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Северная Македония
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
15
Душко Трайчевски
ОП
0
Александар Тодоровски
ЦП
14
Дарко Велкоски
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Марьян Радески
ЦФ
8
Деян Блажевски
ЦФ
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
2
Станислав Драгун
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
0
Николай Януш
ЦФ
7
Александр Макась
ЦФ
4-5
1
Пачовски
5
Маркоски
2
Георгиевски
6
Шиков
13
Ристовски
4
Положани
10
Ибраими
11
Хасани
9
Трайковски
19
Абдурахими
4-1-4-1
1
Жевнов
4
Шитов
21
Филипенко
4
Мартынович
19
Бордачев
15
Кисляк
23
Калачев
10
Глеб
22
Стасевич
18
Маевский
8
Корниленко
19
Велкоски
0
Тодоровски
0
Тодоровски
19
Велкоски
4
Положани
10
Барди
10
Барди
4
Положани
19
Абдурахими
8
Блажевски
8
Блажевски
19
Абдурахими
22
Стасевич
23
Нехайчик
23
Нехайчик
22
Стасевич
10
Глеб
2
Драгун
2
Драгун
10
Глеб
18
Маевский
14
Путило
14
Путило
18
Маевский
Остались в запасе
Северная Македония
Беларусь
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
15
Душко Трайчевски
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
Главный тренер
Бошко Джуровски
0
Николай Януш
ЦФ
7
Александр Макась
ЦФ
22
Андрей Горбунов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
5
Максим Володько
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
0
Кристиан Наумовски
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
15
Душко Трайчевски
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
23
Марьян Радески
ЦФ
Остались в запасе
0
Николай Януш
ЦФ
7
Александр Макась
ЦФ
22
Андрей Горбунов
ВР
12
Сергей Черник
ВР
6
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
5
Максим Володько
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
Главный тренер
Бошко Джуровски
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Северная Македония - Беларусь
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Тоше Проески
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