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Апти Ахъядов
Статистика
Апти Ахъядов - статистика
Завершил карьеру
24 августа 1993 (33)
#33 | Нападающий
173 см | 67 кг
Россия
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Россия. ФНЛ 2020/2021
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Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
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Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0 : 0
23.09.2020
Томь
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
1 : 3
19.09.2020
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.09.2020
Томь
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
0 : 2
09.09.2020
Текстильщик
1' - 73'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
0 : 1
05.09.2020
Алания
54' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
0 : 0
30.08.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Томь
0 : 2
22.08.2020
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
12.08.2020
Спартак-2
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Чертаново
2 : 0
08.08.2020
Томь
62' - 90'
69'
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