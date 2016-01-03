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Жорди Фигерас
Статистика
Жорди Фигерас - статистика
Завершил карьеру
16 мая 1987 (39)
#21 | Защитник
185 см | 82 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
0 : 4
03.01.2016
Эйбар
1' - 70'
16'
Испания. Примера, 15 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
13.12.2015
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
06.12.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
83' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
0 : 1
22.11.2015
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
1 : 2
27.09.2015
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Бетис
1 : 2
24.09.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 0
19.09.2015
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
1 : 0
12.09.2015
Реал Сосьедад
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