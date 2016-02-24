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Джеффри Муджанги-Биа
Статистика
Джеффри Муджанги-Биа - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1989 (37), Киншаса
#63 | Полузащитник
180 см | 79 кг
Бельгия | ДР Конго
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сьон
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Брага
2 : 2
24.02.2016
Сьон
76' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Сьон
1 : 2
18.02.2016
Брага
1' - 70'
Лига Европы, 6 тур
Сьон
0 : 0
10.12.2015
Ливерпуль
73' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Рубин
2 : 0
26.11.2015
Сьон
87' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Ливерпуль
1 : 1
01.10.2015
Сьон
90' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Сьон
2 : 1
17.09.2015
Рубин
67' - 90'
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