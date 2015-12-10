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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сьон - Ливерпуль
Сьон - Ливерпуль: обзор матча 10 декабря 2015
Сьон
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Ливерпуль
Замена
Ж. Адао
️️️️
В. Рюфли
90'
+4
90'
Замена
К. Браннаган
️️️️
Р. Фирмино
82'
Желтая карточка
Н. Клайн
77'
Замена
Д. Росситер
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Э. Ассифуа
73'
61'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Милнер
Желтая карточка
К. Куасси
52'
Желтая карточка
Э. Ассифуа
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
92
Жоаким Адао
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
16
Джордан Росситер
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
3-2-3-2
1
Ванинс
3
Циглер
31
Зверотич
4
Лакруа
99
Рюфли
6
Фернандес
6
Куасси
18
Янье
10
Салатич
10
Карлитуш
21
Ассифуа
4-1-2-1-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
2
Туре
14
Смит
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Лаллана
9
Фирмино
27
Ориги
21
Ассифуа
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
21
Ассифуа
99
Рюфли
92
Адао
92
Адао
99
Рюфли
20
Милнер
11
Коутиньо
11
Коутиньо
20
Милнер
9
Фирмино
8
Браннаган
8
Браннаган
9
Фирмино
14
Хендерсон
16
Росситер
16
Росситер
14
Хендерсон
Остались в запасе
Сьон
Ливерпуль
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
1
Адам Богдан
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Сьон - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Тюбилон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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