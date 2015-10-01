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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Сьон
Ливерпуль - Сьон: обзор матча 01 октября 2015
Ливерпуль
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сьон
4'
А. Лаллана
17'
Э. Ассифуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сьон
90'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
М. Конате
86'
Замена
Б. Ндойе
️️️️
Э. Ассифуа
Желтая карточка
А. Морено
81'
76'
Желтая карточка
К. Куасси
Замена
М. Сахо
️️️️
К. Туре
76'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Ингс
61'
Замена
А. Морено
️️️️
Н. Клайн
46'
17'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ассифуа
Пас отдал
К. Куасси
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Ориги
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
16
Джордан Росситер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
6
Ксавье Куасси
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Миньоле
2
Туре
2
Гомес
17
Клайн
23
Джан
16
Росситер
7
Аллен
10
Лаллана
27
Ориги
28
Ингс
33
Айб
4-3-3
1
Ванинс
3
Циглер
4
Лакруа
31
Зверотич
6
Фернандес
6
Куасси
10
Салатич
18
Янье
10
Карлитуш
11
Конате
21
Ассифуа
28
Ингс
11
Коутиньо
11
Коутиньо
28
Ингс
17
Клайн
5
Морено
5
Морено
17
Клайн
2
Туре
12
Сахо
12
Сахо
2
Туре
21
Ассифуа
34
Ндойе
34
Ндойе
21
Ассифуа
11
Конате
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
11
Конате
Остались в запасе
Ливерпуль
Сьон
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
1
Адам Богдан
ВР
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дидье Толо
Статистика матча Ливерпуль - Сьон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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