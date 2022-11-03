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Денис Ракельс
Статистика
Денис Ракельс - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1992 (34), Екабпилс
#10 | Нападающий
178 см
Латвия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
РФШ
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
РФШ
0 : 3
03.11.2022
Фиорентина
1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Хартс
2 : 1
27.10.2022
РФШ
81' - 90'
Лига конференций, 4 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
13.10.2022
РФШ
32' - 90'
Лига конференций, 3 тур
РФШ
0 : 0
06.10.2022
Истанбул Башакшехир
85' - 90'
Лига конференций, 2 тур
РФШ
0 : 2
15.09.2022
Хартс
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Фиорентина
1 : 1
08.09.2022
РФШ
89' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Линфилд
1 : 2
25.08.2022
РФШ
106' - 120'
Лига конференций, 4 раунд
РФШ
2 : 2
18.08.2022
Линфилд
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
90' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
1' - 56'
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