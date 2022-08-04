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    Денис Ракельс - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Денис
    Фамилия Ракельс
    Команда РФШ
    Состав Основной
    Родной город Екабпилс
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 августа 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 300
    тыс
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