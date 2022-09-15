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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
РФШ - Хартс
РФШ - Хартс: обзор матча 15 сентября 2022
РФШ
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Хартс
90+3'
А. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РФШ - Хартс
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Форрест
Пас отдал
К. Девлин
83'
Желтая карточка
П. Харинг
Желтая карточка
С. Панич
80'
79'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
Д. Джиннелли
74'
Желтая карточка
К. Гордон
69'
Замена
П. Харинг
️️️️
Д. Грант
Замена
В. Сорокинс
️️️️
Й. Влалукин
58'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Т. Шимкович
58'
Желтая карточка
П. Мареш
51'
Желтая карточка
Т. Шимкович
45'
+1
Желтая карточка
В. Ягодинскис
42'
9'
Желтая карточка
А. Кокрейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
26
Стефан Панич
ОП
24
Томислав Сарич
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
РФШ
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
5
Петер Харинг
ОП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
21
Коннор Смит
АП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Штейнборс
28
Ягодинскис
21
Стужлис
43
Липусчек
77
Влалукин
26
Панич
24
Сарич
25
Мареш
16
Сантана
81
Шимкович
23
Илич
3-1-2-1-2
1
Гордон
4
Хэлкетт
3
Кингсли
11
Халидэй
14
Девлин
20
Кокрейн
8
Грант
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
77
Влалукин
35
Сорокинс
35
Сорокинс
77
Влалукин
81
Шимкович
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
81
Шимкович
8
Грант
5
Харинг
5
Харинг
8
Грант
11
Джиннелли
11
Хамфрис
11
Хамфрис
11
Джиннелли
Остались в запасе
РФШ
Хартс
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
21
Коннор Смит
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
16
Евгенийс Неругалс
ВР
1
Витаутас Черняускас
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
13
Росс Стюарт
ВР
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
15
Льюис Нилсон
ПЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
33
Финлей Поллок
АП
21
Коннор Смит
АП
14
Алан Форрест
ЛВ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча РФШ - Хартс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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