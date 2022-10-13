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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - РФШ
Истанбул Башакшехир - РФШ: обзор матча 13 октября 2022
Истанбул Башакшехир
13.10.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 4 тур
3 : 0
Завершен
РФШ
11'
Д. Тюрук
45'
С. Окака-Чука
72'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - РФШ
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Окака-Чука
83'
81'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
А. Джатта
81'
Замена
Р. Варславанс
️️️️
С. Панич
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Б. Озкан
73'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
Л. Билья
73'
ГОЛ! 3:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
М. Шуиар
72'
65'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
К. Фрайсенбихлер
Замена
М. Шуиар
️️️️
Д. Тюрук
62'
Замена
Б. Траоре
️️️️
С. Гюрлер
62'
ГОЛ! 2:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
Б. Озкан
45'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
36'
32'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Билл
25'
Желтая карточка
А. Джатта
ГОЛ! 1:0!
Д. Тюрук
Пас отдал
С. Окака-Чука
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
26
Стефан Панич
ОП
6
Альфусайни Джатта
ОП
24
Томислав Сарич
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
99
Билл
ПВ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
21
Патрик Шиш
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
РФШ
1
Витаутас Черняускас
ВР
16
Евгенийс Неругалс
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
99
Глебс Жалейко
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
14
Ренарс Варславанс
ПВ
10
Денис Ракельс
ЦФ
3-2-4-1
1
Бабакан
33
Али Калдырым
21
Текдемир
5
Туба
9
Алексич
80
Кайсара
19
Озкан
9
Тюрук
7
Гюрлер
6
Билья
77
Окака-Чука
3-2-2-1-2
1
Штейнборс
77
Влалукин
43
Липусчек
28
Ягодинскис
26
Панич
6
Джатта
24
Сарич
25
Мареш
99
Билл
23
Илич
30
Фрайсенбихлер
6
Билья
55
Ндайшими
55
Ндайшими
6
Билья
19
Озкан
42
Саинер
42
Саинер
19
Озкан
9
Тюрук
8
Шуиар
8
Шуиар
9
Тюрук
77
Окака-Чука
21
Шиш
21
Шиш
77
Окака-Чука
7
Гюрлер
11
Траоре
11
Траоре
7
Гюрлер
6
Джатта
21
Стужлис
21
Стужлис
6
Джатта
30
Фрайсенбихлер
17
Зюзинс
17
Зюзинс
30
Фрайсенбихлер
26
Панич
14
Варславанс
14
Варславанс
26
Панич
99
Билл
10
Ракельс
10
Ракельс
99
Билл
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
РФШ
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Витаутас Черняускас
ВР
16
Евгенийс Неругалс
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
1
Витаутас Черняускас
ВР
16
Евгенийс Неругалс
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Истанбул Башакшехир - РФШ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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