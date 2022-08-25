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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линфилд - РФШ
Линфилд - РФШ: обзор матча 25 августа 2022
Линфилд
25.08.2022, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
РФШ
104'
K. McClean
120+1'
J. Callacher (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Линфилд - РФШ
120'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
J. Callacher
Замена
N. Quinn
️️️️
К. Шилдс
117'
114'
Желтая карточка
Ж. Липусчек
Желтая карточка
J. Stewart
112'
106'
Замена
Билл
️️️️
А. Джатта
106'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Й. Влалукин
Замена
J. Stewart
️️️️
К. Миллар
105'
+1
104'
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
ГОЛ! 1:0!
K. McClean
104'
Замена
C. Palmer
️️️️
S. Fallon
101'
83'
Желтая карточка
С. Панич
78'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
А. Зюзинс
66'
Замена
Й. Влалукин
️️️️
В. Сорокинс
60'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Т. Шимкович
Замена
J. Callacher
️️️️
Б. Холл
46'
43'
Желтая карточка
А. Зюзинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
2
Сэм Роско
ЦЗ
15
Бен Холл
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
7
Кирк Миллар
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
1
Chris Johns
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
6
Альфусайни Джатта
ОП
26
Стефан Панич
ОП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
25
Петер Мареш
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
43
Жига Липусчек
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Линфилд
21
Джошуа Арчер
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
10
Jordan Stewart
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
4
Jimmy Callacher
ЦФ
31
Niall Quinn
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
РФШ
77
Йован Влалукин
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ЦП
99
Билл
ПВ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
4-1-5
3
Кларк
2
Роско
15
Холл
19
Финлейсон
5
Шилдс
22
1
0
20
8
2-2-2-2-2
1
Штейнборс
35
Сорокинс
28
Ягодинскис
6
Джатта
26
Панич
17
Зюзинс
25
Мареш
81
Шимкович
16
Сантана
23
Илич
43
Липусчек
Малгрю
23
Вертайнен
23
Вертайнен
Малгрю
7
Миллар
10
10
7
Миллар
20
35
35
20
15
Холл
4
4
15
Холл
5
Шилдс
31
31
5
Шилдс
35
Сорокинс
77
Влалукин
77
Влалукин
35
Сорокинс
17
Зюзинс
21
Стужлис
21
Стужлис
17
Зюзинс
6
Джатта
99
Билл
99
Билл
6
Джатта
Влалукин
10
Ракельс
10
Ракельс
Влалукин
81
Шимкович
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
81
Шимкович
Остались в запасе
Линфилд
РФШ
21
Джошуа Арчер
ЦП
19
Ethan Devine
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ЦП
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
21
Джошуа Арчер
ЦП
19
Ethan Devine
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
5
Michael Newberry
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
Остались в запасе
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ЦП
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Линфилд - РФШ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
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