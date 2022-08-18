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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
РФШ - Линфилд
РФШ - Линфилд: обзор матча 18 августа 2022
РФШ
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Линфилд
89'
К. Фрайсенбихлер
90+6'
Ж. Липусчек
38'
S. Fallon
71'
J. Cooper
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РФШ - Линфилд
ГОЛ! 2:2!
Ж. Липусчек
90'
+6
90'
+4
Замена
C. Palmer
️️️️
K. McClean
ГОЛ! 1:2!
К. Фрайсенбихлер
89'
87'
Замена
M. Newberry
️️️️
Б. Холл
79'
Замена
️️️️
S. Fallon
79'
Замена
Э. Вертайнен
️️️️
R. McDaid (pen.)
71'
ГОЛ! 0:2!
J. Cooper
Замена
А. Зюзинс
️️️️
С. Куадио
55'
42'
Желтая карточка
J. Cooper
38'
ГОЛ! 0:1!
S. Fallon
Пенальти не реализован!
П. Мареш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
77
Йован Влалукин
ЦЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
6
Альфусайни Джатта
ОП
26
Стефан Панич
ОП
25
Петер Мареш
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
43
Жига Липусчек
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Линфилд
3
Мэттью Кларк
ЛЗ
15
Бен Холл
ЦЗ
2
Сэм Роско
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ПЗ
5
Крис Шилдс
ЦП
1
Chris Johns
ЦФ
20
Stephen Fallon
ЦФ
8
Kyle McClean
ЦФ
7
Кирк Миллар
ЦФ
0
R. McDaid (pen.)
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
РФШ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
99
Билл
ПВ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Линфилд
5
Michael Newberry
ЦФ
51
David Walsh
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
35
Cammy Palmer
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
2-2-1-2-3
1
Штейнборс
77
Влалукин
28
Ягодинскис
6
Джатта
26
Панич
25
Мареш
16
Сантана
81
Шимкович
23
Илич
17
Куадио
43
Липусчек
4-1-5
19
Финлейсон
15
Холл
2
Роско
3
Кларк
5
Шилдс
20
11
0
7
Миллар
8
17
Куадио
17
Зюзинс
17
Зюзинс
17
Куадио
15
Холл
5
5
15
Холл
8
35
35
8
0
23
Вертайнен
23
Вертайнен
0
Остались в запасе
РФШ
Линфилд
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ЦП
99
Билл
ПВ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
51
David Walsh
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Хили
Остались в запасе
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ЦП
99
Билл
ПВ
1
Витаутас Черняускас
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
16
Евгенийс Неругалс
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
Остались в запасе
51
David Walsh
ЦФ
22
Jamie Mulgrew
ЦФ
2
Conor Pepper
ЦФ
17
Christopher McKee
ЦФ
19
Ethan Devine
ЦФ
52
Matthew Williamson
ЦФ
34
Andrew Clarke
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Главный тренер
Дэвид Хили
Статистика матча РФШ - Линфилд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Информация о матче
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