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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фиорентина - РФШ
Фиорентина - РФШ: обзор матча 08 сентября 2022
Фиорентина
08.09.2022, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
РФШ
56'
А. Барак
74'
А. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - РФШ
89'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Э. Сантана
87'
Желтая карточка
А. Илич
Желтая карточка
Ю. Мале
86'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Иконе
77'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Барак
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Илич
Пас отдал
К. Фрайсенбихлер
Замена
Ю. Мале
️️️️
Д. Бонавентура
72'
68'
Замена
Й. Влалукин
️️️️
В. Сорокинс
62'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Т. Шимкович
ГОЛ! 1:0!
А. Барак
Пас отдал
К. Бираги
56'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
55'
54'
Желтая карточка
В. Сорокинс
Замена
Р. Соттиль
️️️️
К. Куаме
46'
43'
Желтая карточка
Ж. Липусчек
33'
Желтая карточка
С. Панич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
26
Стефан Панич
ОП
25
Петер Мареш
ЦП
81
Томаш Шимкович
АП
23
Андрей Илич
ЦФ
24
Томислав Сарич
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
РФШ
1
Витаутас Черняускас
ВР
16
Евгенийс Неругалс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
77
Йован Влалукин
ПЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
10
Денис Ракельс
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
4-2-2-2
95
Голлини
3
Бираги
20
Раньери
28
Мартинес
17
Додо
7
Бонавентура
4
Амрабат
72
Барак
93
Иконе
19
Кабрал
8
Куаме
4-1-1-2-2
1
Штейнборс
21
Стужлис
43
Липусчек
35
Сорокинс
28
Ягодинскис
26
Панич
25
Мареш
81
Шимкович
16
Сантана
24
Сарич
23
Илич
72
Барак
8
Мандрагора
8
Мандрагора
72
Барак
7
Бонавентура
14
Мале
14
Мале
7
Бонавентура
93
Иконе
17
Сапонара
17
Сапонара
93
Иконе
8
Куаме
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Куаме
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
35
Сорокинс
77
Влалукин
77
Влалукин
35
Сорокинс
16
Сантана
10
Ракельс
10
Ракельс
16
Сантана
81
Шимкович
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
81
Шимкович
Остались в запасе
Фиорентина
РФШ
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Витаутас Черняускас
ВР
16
Евгенийс Неругалс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Остались в запасе
1
Витаутас Черняускас
ВР
16
Евгенийс Неругалс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
99
Глебс Жалейко
ОП
99
Билл
ПВ
14
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча Фиорентина - РФШ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Стадион:
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