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Джулио Донати
Статистика
Джулио Донати - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1990 (36)
#2 | Защитник
179 см | 82 кг
Италия
Статистика
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Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2 : 0
25.05.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Монца
0 : 1
19.05.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
2 : 1
13.05.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Монца
2 : 2
04.05.2024
Лацио
71' - 90'
90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лечче
1 : 1
27.04.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
0 : 0
13.04.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Монца
2 : 4
07.04.2024
Наполи
Был в запасе
84'
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
1 : 0
30.03.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Монца
1 : 0
16.03.2024
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
2 : 3
09.03.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Монца
1 : 4
02.03.2024
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Салернитана
0 : 2
24.02.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Монца
4 : 2
18.02.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
0 : 0
11.02.2024
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Монца
1 : 0
28.01.2024
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
3 : 0
21.01.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Монца
1 : 5
13.01.2024
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фрозиноне
2 : 3
06.01.2024
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
0 : 0
29.12.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
3 : 0
17.12.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Монца
1 : 0
10.12.2023
Дженоа
87' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Монца
1 : 2
01.12.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
26.11.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
1 : 1
11.11.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
1 : 3
05.11.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Монца
1 : 1
29.10.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
1 : 0
22.10.2023
Монца
86' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Монца
3 : 0
08.10.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0 : 1
02.10.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Монца
0 : 0
28.09.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1 : 1
23.09.2023
Монца
Был в запасе
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