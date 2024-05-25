Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2010/2011