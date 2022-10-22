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    Джулио Донати - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Джулио
    Фамилия Донати
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1990 (33 года)
    Рост 179
    Вес 82
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 46' - 87' Салернитана 3:0 Монца Италия. Серия А, 24 тур
    78' 87'
    18.02.2023 Был в запасе Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 57' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    25'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 6 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 46' -87' Салернитана (Салернитана) 3:0 Монца (Монца)
    78' 87'
    18.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    12.02.2023 1' -57' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    25'
    06.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    13.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 1' -58' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    45'
    06.11.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    22.10.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 46' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    02.10.2022 71' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
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