Джулио Донати - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Джулио
|Фамилия
|Донати
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|82
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Джулио
|Фамилия
|Донати
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|179
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|46' - 87'
|Салернитана
|3:0
|Монца
|Италия. Серия А, 24 тур
|78' 87'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 57'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|25'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|6
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|46' -87'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|78' 87'
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|1' -57'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|25'
|06.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|1' -58'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|45'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|46' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|71' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)