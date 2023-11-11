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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Торино
Монца - Торино: обзор матча 11 ноября 2023
Монца
11.11.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Торино
65'
А. Колпани
55'
И. Илич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Торино
90'
+4
Желтая карточка
Н. Радоньич
Замена
П. Перейра
️️️️
Д. Д'Амброзио
90'
Желтая карточка
В. Карбони
89'
86'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Санабрия
86'
Замена
М. Войвода
️️️️
А. Тамез
Замена
В. Карбони
️️️️
А. Колпани
81'
72'
Замена
Д. Зима
️️️️
Р. Родригес
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
69'
67'
Желтая карточка
Г. Гинейтис
ГОЛ! 1:1!
А. Колпани
65'
Замена
Д. Мота
️️️️
В. Бондо
58'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Чиурриа
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Илич
Пас отдал
Д. Сапата
34'
Замена
Г. Гинейтис
️️️️
К. Линетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
(К)
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
(К)
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Монца
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
21
Andrea Ferraris
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-3-2-1
20
Ди Грегорио
77
Кирьякопулос
44
Карбони
5
Калдирола
33
Д'Амброзио
38
Бондо
21
Гальярдини
28
Колпани
32
Пессина
26
Чиурриа
29
Коломбо
4-1-2-1-2
32
Милинкович-Савич
19
Лазаро
16
Белланова
4
Буонджорно
15
Родригес
61
Тамез
17
Линетти
20
Илич
45
Влашич
91
Сапата
19
Санабрия
26
Чиурриа
19
Биринделли
19
Биринделли
26
Чиурриа
28
Колпани
21
Карбони
21
Карбони
28
Колпани
33
Д'Амброзио
13
Перейра
13
Перейра
33
Д'Амброзио
38
Бондо
46
Мота
46
Мота
38
Бондо
15
Родригес
4
Зима
4
Зима
15
Родригес
61
Тамез
23
Войвода
23
Войвода
61
Тамез
17
Линетти
66
Гинейтис
66
Гинейтис
17
Линетти
19
Санабрия
28
Радоньич
28
Радоньич
19
Санабрия
Остались в запасе
Монца
Торино
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
21
Andrea Ferraris
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
87
Давиде Беттелла
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
21
Andrea Ferraris
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Монца - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
У-Пауэр
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