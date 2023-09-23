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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Монца
Лацио - Монца: обзор матча 23 сентября 2023
Лацио
23.09.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 1
Завершен
Монца
12'
Ч. Иммобиле (П)
36'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Монца
Желтая карточка
Н. Ровелла
88'
84'
Замена
Ф. Карбони
️️️️
Л. Коломбо
84'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
А. Колпани
78'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Чиурриа
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
76'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Д. Катальди
76'
69'
Замена
С. Виньято
️️️️
Д. Мота
69'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Иццо
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
56'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Гендузи
55'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Г. Исаксен
55'
40'
Желтая карточка
Д. Мота
38'
Желтая карточка
А. Иццо
36'
ГОЛ! 1:1!
Р. Гальярдини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Иммобиле
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Монца
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
19
Самуэле Виньято
АП
13
Педру Перейра
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
24
Мирко Марич
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
4
Хюсай
6
Гендузи
32
Катальди
11
Исаксен
10
Дзакканьи
18
Альберто
9
Иммобиле
4-2-2-2
20
Ди Грегорио
4
Иццо
4
Мари
44
Карбони
77
Кирьякопулос
21
Гальярдини
28
Колпани
26
Чиурриа
32
Пессина
29
Коломбо
46
Мота
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
6
Гендузи
15
Весино
15
Весино
6
Гендузи
11
Исаксен
7
Андерсон
7
Андерсон
11
Исаксен
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
4
Иццо
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
4
Иццо
26
Чиурриа
19
Биринделли
19
Биринделли
26
Чиурриа
28
Колпани
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
28
Колпани
46
Мота
19
Виньято
19
Виньято
46
Мота
29
Коломбо
29
Карбони
29
Карбони
29
Коломбо
Остались в запасе
Лацио
Монца
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
18
Даичи Камада
АП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
66
Стефано Гори
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
13
Педру Перейра
ПВ
24
Мирко Марич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Лацио - Монца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
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3 : 2
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