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Леван Гвазава
Статистика
Леван Гвазава - статистика
Завершил карьеру
7 августа 1980 (46)
#6 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Грузия | Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Химки
10
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
1 : 0
20.11.2012
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Химки
0 : 0
12.11.2012
Cибирь
1' - 73'
72'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
3 : 2
06.11.2012
Химки
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Салют
0 : 1
26.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Химки
2 : 4
22.10.2012
Торпедо
1' - 90'
67'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
15.10.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химки
0 : 2
08.10.2012
СКА-Хабаровск
25' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Новокузнецк
0 : 0
01.10.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Урал
1 : 0
17.09.2012
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химки
0 : 0
10.09.2012
Шинник
1' - 90'
74'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нефтехимик
1 : 2
06.09.2012
Химки
1' - 90'
20'
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