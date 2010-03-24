Владимир Колесниченко - статистика
|Имя
|Владимир
|Отчество
|.
|Фамилия
|Колесниченко
|Команда
|Сконто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Владимир
|Отчество
|.
|Фамилия
|Колесниченко
|Команда
|Сконто
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1980 (42 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.05.2010
|46' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Заря (Луганск)
|05.05.2010
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|01.05.2010
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|25.04.2010
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Черноморец (Одесса)
|18.04.2010
|84' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|15.04.2010
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|02.04.2010
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|28.03.2010
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|24.03.2010
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|5:1
|Черноморец (Одесса)
|20.03.2010
|1' -57'
|Днепр (Днепр)
|3:1
|Черноморец (Одесса)
|13.03.2010
|1' -40'
|Черноморец (Одесса)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.02.2010
|1' -74'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Таврия (Симферополь)