|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|27.10.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:3
|Сокол (Саратов)
|09.10.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|05.10.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Анжи (Махачкала)
|30.09.2001
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Сокол (Саратов)
|21.09.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:4
|Спартак (Москва)
|16.09.2001
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Сокол (Саратов)
|25.08.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:2
|Торпедо (Москва)
|11.08.2001
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:1
|Динамо (Москва)