|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|8
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Уралан (Элиста)
|17.05.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|12.05.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.05.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|30.04.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|22.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.04.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Динамо (Москва)