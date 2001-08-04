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    Алексей Осипов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Рудольфович
    Фамилия Осипов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1975 (47 лет)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 14 0 0 0 0
    Крылья Советов 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    27.10.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:3 Сокол (Саратов)
    21.10.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    09.10.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Локомотив (Москва)
    01.10.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    16.09.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    25.08.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    18.08.2001 1' -90' Динамо (Москва) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    11.08.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    04.08.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
    28.07.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    22.07.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    18.07.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:3 Ротор (Волгоград)
    30.06.2001 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Факел (Воронеж)
    16.06.2001 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    28.04.2001 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    18.04.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    14.04.2001 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Анжи (Махачкала)
    07.04.2001 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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