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Ярослав Плашил - статистика

Завершил карьеру
5 января 1982 (44)
#18 | Полузащитник
184 см | 79 кг
Чехия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
13.12.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Бордо
2 : 0
29.11.2018
Славия
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Бордо
1 : 1
08.11.2018
Зенит
1' - 84'
Лига Европы, 3 тур
Зенит
2 : 1
25.10.2018
Бордо
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Бордо
1 : 2
04.10.2018
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Славия
1 : 0
20.09.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бордо
2 : 0
30.08.2018
Гент
1' - 90'
9'
Лига Европы, 4 раунд
Гент
0 : 0
23.08.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бордо
2 : 1
16.08.2018
Мариуполь
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Мариуполь
1 : 3
09.08.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Бордо
2 : 1
02.08.2018
Вентспилс
1' - 90'
9'
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
0 : 1
26.07.2018
Бордо
1' - 90'
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