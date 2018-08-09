|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|29.11.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Славия (Прага)
|08.11.2018
|1' -84'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.10.2018
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|04.10.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|20.09.2018
|1' -90'
|Славия (Прага)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|30.08.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Гент (Гент)
|9'
|23.08.2018
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|16.08.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.08.2018
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|02.08.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Вентспилс (Вентспилс)
|9'
|26.07.2018
|1' -90'
|Вентспилс (Вентспилс)
|0:1
|Бордо (Бордо)