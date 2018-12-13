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Ярослав Плашил
Статистика
Ярослав Плашил - статистика
Завершил карьеру
5 января 1982 (44)
#18 | Полузащитник
184 см | 79 кг
Чехия
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Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
13.12.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Бордо
2 : 0
29.11.2018
Славия
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Бордо
1 : 1
08.11.2018
Зенит
1' - 84'
Лига Европы, 3 тур
Зенит
2 : 1
25.10.2018
Бордо
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Бордо
1 : 2
04.10.2018
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Славия
1 : 0
20.09.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Бордо
2 : 0
30.08.2018
Гент
1' - 90'
9'
Лига Европы, 4 раунд
Гент
0 : 0
23.08.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Бордо
2 : 1
16.08.2018
Мариуполь
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Мариуполь
1 : 3
09.08.2018
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Бордо
2 : 1
02.08.2018
Вентспилс
1' - 90'
9'
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
0 : 1
26.07.2018
Бордо
1' - 90'
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