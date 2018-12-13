Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Кубок 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Лига 1 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Лига Чемпионов 2009/2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Испания. Примера 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008