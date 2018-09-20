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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Бордо
Славия - Бордо: обзор матча 20 сентября 2018
Славия
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
35'
Я. Жмрхаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Бордо
74'
Желтая карточка
С. Калу
68'
Желтая карточка
С. Паленсия
66'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
ГОЛ! 1:0!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
Й. Гушбауэр
35'
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
9
Матей Валента
АП
Бордо
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-4-1
1
Колар
26
Боржил
15
Кудела
32
Нгаду-Нгаджуй
34
Цоуфал
28
Соучек
17
Жмрхаль
17
Стох
25
Гушбауэр
12
Траоре
11
Тецл
4-1-2-2-1
56
Костиль
20
Сабали
23
Кунде
23
Пабло
14
Паленсия
14
Чуамени
13
Санкаре
18
Плашил
90
Калу
40
Камано
7
Бриан
Остались в запасе
Славия
Бордо
9
Матей Валента
АП
31
Пржемисл Коварж
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
94
Отавио
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
9
Матей Валента
АП
31
Пржемисл Коварж
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
Остались в запасе
94
Отавио
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Славия - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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