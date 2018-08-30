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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Гент
Бордо - Гент: обзор матча 30 августа 2018
Бордо
30.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Гент
10'
Ф. Камано
64'
Д. Бриан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Гент
Желтая карточка
Л. Лерагер
75'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Бриан
64'
43'
Желтая карточка
Н. Асаре
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Л. Лерагер
10'
Желтая карточка
Я. Плашил
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Бордо
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
3-2-2-1
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
5
Левчук
21
Лерагер
18
Плашил
40
Камано
90
Калу
7
Бриан
3-4-1-1
91
Калинич
25
Фоке
32
Пластун
24
Ростед
4
Верстате
8
Оджиджа-Офое
21
Асаре
10
Чакветадзе
91
Домпе
9
Яремчук
Остались в запасе
Бордо
Гент
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Бордо - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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