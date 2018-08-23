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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Бордо
Гент - Бордо: обзор матча 23 августа 2018
Гент
23.08.2018, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Бордо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
91
Ловре Калинич
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
Бордо
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
90
Самуэль Калу
ПВ
3-4-1-1
91
Калинич
24
Ростед
32
Пластун
25
Фоке
10
Чакветадзе
4
Верстате
21
Асаре
8
Оджиджа-Офое
91
Домпе
9
Яремчук
3-4-2
56
Костиль
5
Левчук
23
Пабло
29
Пундж
21
Лерагер
18
Плашил
13
Санкаре
28
Юссуф
7
Бриан
12
де Превилль
Остались в запасе
Гент
Бордо
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
90
Самуэль Калу
ПВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
19
Брехт Деягер
ЦП
Остались в запасе
90
Самуэль Калу
ПВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Гент - Бордо
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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