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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бордо - Славия
Бордо - Славия: обзор матча 29 ноября 2018
Бордо
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа C, 5 тур
2 : 0
Завершен
Славия
49'
Н. де Превилль
90+5'
Ж. Кунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Славия
ГОЛ! 2:0!
Ж. Кунде
Пас отдал
Ю. Сабали
90'
+5
Желтая карточка
Ю. Санкаре
85'
59'
Желтая карточка
П. Олаинка
56'
Желтая карточка
С. Дели
52'
Желтая карточка
Я. Боржил
ГОЛ! 1:0!
Н. де Превилль
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
4-1-2-1-2
56
Костиль
14
Паленсия
23
Кунде
23
Пабло
20
Сабали
14
Чуамени
28
Юссуф
21
Лерагер
90
Калу
12
де Превилль
14
Корнелиус
4-1-5
1
Колар
34
Цоуфал
15
Дели
32
Нгаду-Нгаджуй
26
Боржил
28
Соучек
17
Стох
17
Жмрхаль
25
Гушбауэр
12
Траоре
10
Матушек
Остались в запасе
Бордо
Славия
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Остались в запасе
49
Ян Сикора
ЛВ
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Бордо - Славия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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